Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 14 settembre 2025

Ultima ora

Festa dell'Unità, Schlein si collega con la Flotilla

“A proposito di unità voglio ringraziare anche una persona con cui stiamo lavorando tanto all’unità, dentro e fuori il partito, il nostro presidente Stefano Bonaccini. Insieme vogliamo dare il benvenuto in collegamento dalla Sumud Flotilla dal Mediterraneo ad Arturo Scotto e Annalisa Corrado”. Così la segretaria Pd Elly Schlein chiudendo la Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia. “Siamo finalmente salpati da Augusta e ci ricongiungeremo con la flotta che viene da Tunisi, che come sapete ha avuto diversi problemi. Abbiamo un unico scopo, portare a termine la più grande missione umanitaria degli ultimi tempi”, ha raccontato Scotto. “La Sumud Flotilla è una missione pacifica e pacifista, che si svolge nel pieno rispetto del diritto internazionale, di cui troppo spesso si fa carta straccia, con i potenti che vogliono governare con la loro arroganza. Aiutare qualcuno è pienamente legittimo, è chi lo impedisce che compie un crimine atroce”, ha aggiunto Corrado.