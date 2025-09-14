Festa dell'Unità, Schlein si collega con la Flotilla

“A proposito di unità voglio ringraziare anche una persona con cui stiamo lavorando tanto all’unità, dentro e fuori il partito, il nostro presidente Stefano Bonaccini. Insieme vogliamo dare il benvenuto in collegamento dalla Sumud Flotilla dal Mediterraneo ad Arturo Scotto e Annalisa Corrado”. Così la segretaria Pd Elly Schlein chiudendo la Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia. “Siamo finalmente salpati da Augusta e ci ricongiungeremo con la flotta che viene da Tunisi, che come sapete ha avuto diversi problemi. Abbiamo un unico scopo, portare a termine la più grande missione umanitaria degli ultimi tempi”, ha raccontato Scotto. “La Sumud Flotilla è una missione pacifica e pacifista, che si svolge nel pieno rispetto del diritto internazionale, di cui troppo spesso si fa carta straccia, con i potenti che vogliono governare con la loro arroganza. Aiutare qualcuno è pienamente legittimo, è chi lo impedisce che compie un crimine atroce”, ha aggiunto Corrado.