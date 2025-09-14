Conte: "Su pluralismo tv con Meloni controllo più pesante che con Berlusconi"

“Mi piacerebbe vedere il consenso” del governo “se non avessero occupato i canali da Mediaset alla Rai, se non avessero tutte le testate affidate a editori parlamentari di questa maggioranza. La situazione è peggiorata rispetto a Berlusconi, che era proprietario di alcune testate televisive e non, e si sapeva. Era portatore di un così plateale conflitto che c’è stato un muro in tutto il Paese di contrasto. Oggi nessuno di voi direbbe che Meloni è proprietaria, quindi questo aspetto si prende sottogamba, ma il controllo è molto più pesante”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa del ‘Fatto Quotidiano’ a Roma.