Conte-Schlein, confronto a distanza tra applausi e fischi: ‘Ora unità’

Parola d’ordine “costruire”. Insistere, avendo come stella polare l’unità. Più facile a Reggio Emilia, dove Giuseppe Conte viene accolto con il calore dei volontari della Festa dell’Unità, più difficile al Circo Massimo, a Roma, dove Elly Schlein affronta qualche fischio dai simpatizzanti del ‘Fatto quotidiano’. I due leader si confrontano a distanza, ognuno quasi “in casa” dell’altro, prima di tornare in Parlamento.

Schlein tra contestazioni e impegno

La segretaria dem affronta una platea difficile: “Siamo testardamente unitari e abbiamo chiuso le alleanze in tutte le sette regioni per battere questa destra”, esordisce. Alla domanda sulle armi a Kiev, Schlein sottolinea: “Abbiamo chiesto di sostenere anche militarmente un popolo aggredito”, scatenando urla e piccole contestazioni. “Ci sta, ci sta”, risponde, mentre il direttore Marco Travaglio ricorda l’importanza del rispetto reciproco. Schlein insiste: “Solo discutendo possiamo trovare un punto d’incontro e battere le destre”.

Il lavoro sulle Regionali e i programmi

La leader rivendica il lavoro fatto per le Regionali: “Il mio obiettivo era facilitare la coalizione progressista in tutte le regioni al voto, senza litigare sui candidati”. Adesso, il lavoro si concentra sui programmi: “Non ci saranno veti sui nomi, ci saranno paletti sui programmi. Ci mettiamo d’accordo sulle cose da fare insieme e vedremo quanti siamo”, spiega Schlein, rinviando la scelta del candidato premier a una discussione interna alla coalizione.

Accoglienza calorosa a Reggio Emilia per Conte

A Reggio Emilia, l’arrivo di Conte è accolto con applausi e cori dei sostenitori: “Conte, Conte”. Sul palco c’è anche Dario Franceschini, che richiama l’estate del 2019 e l’esperienza del governo giallorosso. Franceschini sottolinea: “Per governare l’Italia dobbiamo allargare l’alleanza, rispettando le differenze”. Conte, invece, insiste sul programma: “Noi siamo una forza progressista indipendente, non basta essere anti-Meloni, serve un progetto concreto”.

Verso nuovi confronti

Domani il confronto tra i leader si ripeterà a distanza: Conte sarà al Circo Massimo, Schlein chiuderà la Festa dell’Unità a Reggio Emilia. Due approcci diversi, ma un obiettivo condiviso: costruire unità e strategia per la coalizione progressista.