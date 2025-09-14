Accesso Archivi

Conte-Schlein, confronto a distanza tra applausi e fischi: ‘Ora unità’

Foto Mauro Scrobogna/LaPresse 11-11-2023 Roma (Italia) – Politica – PD manifestazione nazionale ‘per un futuro più giusto’ – Nella foto: la Segretaria PD Elly Schlein, Giuseppe Conte M5S alla manifestazione in Piazza del Popolo indetta dal Partito Democratico contro le politiche economiche e la riforma costituzionale proposta dal Governo Meloni November 11, 2023 Rome (Italy)- Politics – PD national demonstration ‘for a fairer future’ – In the photo: PD Secretary Elly Schlein, Giuseppe Conte M5S at the demonstration in Piazza del Popolo called by the Democratic Party against the economic policies and the constitutional reform proposed by the Meloni
Nadia Pietrafitta
I due leade a lavoro su una coalizione progressista

Parola d’ordine “costruire”. Insistere, avendo come stella polare l’unità. Più facile a Reggio Emilia, dove Giuseppe Conte viene accolto con il calore dei volontari della Festa dell’Unità, più difficile al Circo Massimo, a Roma, dove Elly Schlein affronta qualche fischio dai simpatizzanti del ‘Fatto quotidiano’. I due leader si confrontano a distanza, ognuno quasi “in casa” dell’altro, prima di tornare in Parlamento.

Schlein tra contestazioni e impegno

La segretaria dem affronta una platea difficile: “Siamo testardamente unitari e abbiamo chiuso le alleanze in tutte le sette regioni per battere questa destra”, esordisce. Alla domanda sulle armi a Kiev, Schlein sottolinea: “Abbiamo chiesto di sostenere anche militarmente un popolo aggredito”, scatenando urla e piccole contestazioni. “Ci sta, ci sta”, risponde, mentre il direttore Marco Travaglio ricorda l’importanza del rispetto reciproco. Schlein insiste: “Solo discutendo possiamo trovare un punto d’incontro e battere le destre”.

Il lavoro sulle Regionali e i programmi

La leader rivendica il lavoro fatto per le Regionali: “Il mio obiettivo era facilitare la coalizione progressista in tutte le regioni al voto, senza litigare sui candidati”. Adesso, il lavoro si concentra sui programmi: “Non ci saranno veti sui nomi, ci saranno paletti sui programmi. Ci mettiamo d’accordo sulle cose da fare insieme e vedremo quanti siamo”, spiega Schlein, rinviando la scelta del candidato premier a una discussione interna alla coalizione.

Accoglienza calorosa a Reggio Emilia per Conte

A Reggio Emilia, l’arrivo di Conte è accolto con applausi e cori dei sostenitori: “Conte, Conte”. Sul palco c’è anche Dario Franceschini, che richiama l’estate del 2019 e l’esperienza del governo giallorosso. Franceschini sottolinea: “Per governare l’Italia dobbiamo allargare l’alleanza, rispettando le differenze”. Conte, invece, insiste sul programma: “Noi siamo una forza progressista indipendente, non basta essere anti-Meloni, serve un progetto concreto”.

Verso nuovi confronti

Domani il confronto tra i leader si ripeterà a distanza: Conte sarà al Circo Massimo, Schlein chiuderà la Festa dell’Unità a Reggio Emilia. Due approcci diversi, ma un obiettivo condiviso: costruire unità e strategia per la coalizione progressista.

