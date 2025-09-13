Schlein: “Violenza politica è scioccante, irresponsabile strumentalizzarla”

“Rispondo delle mie dichiarazioni e di quelle del mio partito, e non ho visto alcuna posizione contraria. Anzi, ho assistito alla strumentalizzazione di questo fatto tragico, su cui sono intervenuta subito”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a margine di un evento alla Festa del Fatto Quotidiano al Circo Massimo, commentando l’omicidio dell’esponente della destra americana, Kirk. “Quella uccisione è scioccante e drammatica. La violenza politica, in nessuna forma e indipendentemente dalle idee di chi colpisce, non può né deve trovare spazio in democrazia. Io l’ho detto subito, eppure da due giorni sento esponenti della maggioranza accusarci di silenzio o di minimizzare. Se la Presidente del Consiglio ce l’ha con qualcuno, faccia capire con chi”, ha aggiunto. “È molto irresponsabile sparare nel mucchio facendo sembrare che siamo stati zitti o che abbiamo minimizzato, quando io sono intervenuta tra i primi. Tutte le forze politiche dovrebbero condannare insieme ogni forma di violenza politica e non cercare di addossarne la responsabilità all’altro campo. Altrimenti si rischia di alimentare ancora odio in un clima già incandescente”, ha concluso Schlein.