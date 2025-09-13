Schlein fischiata alla Festa del 'Fatto Quotidiano', interviene Travaglio: "Rispettiamo!"

La segretaria del pd, Elly Schlein, ha ricevuto alcuni fischi alla ‘Festa del Fatto Quotidiano’ dove è stata intervistata da Antonio Padellaro e Wanda Marra. La leader dem è stata interpellata su vari temi ma quando ha risposto su Ucraina ha suscitato le proteste di alcuni spettatori in platea. Dopo una prima reprimenda di Padellaro è arrivato anche l’intervento del direttore del quotidiano, Marco Travaglio. “Ho invitato Elly Schlein per dire quello che pensa lei, non quello che pensiamo noi, quello che pensiamo noi lo scriviamo tutti i giorni sul giornale. Lei è qui per dirci quello che pensa lei. Rispettiamo!”, ha puntualizzato Travaglio. “Direttore, io ti ringrazio, vengo apposta per questo, perché sono convinta che, al di là della nostre differenze, se questa discussione continuiamo a farla e diventano un programma come nelle regioni, allora solo così troviamo un punto di incontro e solo così batteremo queste destre”, ha risposto Schlein.