Gaza, Tajani: "Quello che accade nella Striscia è sempre più inaccettabile"

“Voglio essere chiaro: quello che accade nella Striscia è sempre più inaccettabile”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della sua informativa al Senato sugli sviluppi delle crisi internazionali. “Lo abbiamo ribadito in tutte le sedi e lo voglio ribadire anche qui in quest’Aula – ha aggiunto – siamo fermamente contrari al piano israeliano di occupazione della città di Gaza e a ogni ipotesi di trasferimento forzato dei palestinesi dalla Striscia. Così come condanniamo qualsiasi proposito di espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, o di sua annessione”.

“Da tempo diciamo che le scelte del governo Netanyahu sono andate ben oltre una reazione proporzionata violando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario. Troppe vittime, troppi bambini sono morti e continuano a morire a Gaza City e nelle altre parti della Striscia dove Hamas continua a farsi scudo della inerme popolazione civile. Questa carneficina deve finire subito”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.