Giuseppe Conte: “Su soldati israeliani nelle Marche chiesti chiarimenti”

“Abbiamo chiesto dei chiarimenti al governo che devono essere forniti in trasparenza, perché la cosa più importante è sapere se c’è stato un accordo con canali diplomatici. Se sono state attivate le vie governative di contatto tra governi per ospitare i soldati sarebbe del tutto inopportuno. Quindi bisogna vedere a che titolo sono venuti, se privatamente, senza voler perseguitare nessuno, come singoli cittadini stranieri. Ma è importante il ruolo del nostro governo giocato in questa partita”.

Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte ai cronisti durante la sua visita a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dove si è fermato al mercato cittadino, sulla questione dei soldati israeliani dell’Idf che avrebbero villeggiato in Italia e nelle Marche per un periodo di decompressione. Notizia emersa solo un anno dopo. Questo sarebbe avvenuto nel 2024 in alcune località vacanziere tra le province di Macerata e Fermo.