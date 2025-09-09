Caso Almasri, indagata Giusi Bartolozzi capo gabinetto del ministero della Giustizia

Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, risulta indagata dalla Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sul caso di Osama Njeem Almasri, il comandante libico arrestato in Italia lo scorso gennaio e rimpatriato in tempi rapidi. L’iscrizione di Bartolozzi avviene in un fascicolo più ampio che coinvolge anche altri esponenti del Governo.

Il ruolo del Tribunale dei ministri

Il Tribunale dei ministri ha già avanzato alla Camera la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del sottosegretario Alfredo Mantovano, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del guardasigilli Carlo Nordio. Al centro delle accuse la gestione del mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale e il coordinamento delle operazioni legate al rimpatrio di Almasri.

L’accusa nei confronti di Bartolozzi

Per Giusi Bartolozzi l’ipotesi di reato è quella di false dichiarazioni al pubblico ministero, prevista dall’articolo 371 bis del Codice penale. Secondo gli atti raccolti, Bartolozzi avrebbe avuto un ruolo chiave nelle comunicazioni interne al Ministero della Giustizia nei giorni cruciali tra l’arresto del comandante libico, avvenuto il 19 gennaio, e il suo rientro in Libia, il 21 gennaio.