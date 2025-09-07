Regionali 2025, Schlein: “Coalizione è una gran bella notizia, non accadeva da 20 anni”

Elly Schlein ospite alla Festa dell’Unità di Torino. “Le nostre feste sono un momento straordinario di incontro. Bisogna esserne orgogliosi perché non ci sono molti esempi simili in Italia e in Europa di un radicamento tale. Abbiamo ancora 500 feste dell’Unità ancora con quello spirito basato sui valori della Costituzione che animava quelle 200mila persone che 80 anni fa si sono raccolte lì per la prima festa”, ha detto la leader dem ai giornalisti per poi concentrarsi sulle elezioni amministrative. “Abbiamo chiuso in questi giorni le alleanze per tutte le Regionali dei prossimi tre mesi, è una gran bella notizia, era da 20 anni che non andavamo uniti con la stessa coalizione in tutte le regioni al voto”, ha aggiunto la segretaria del Partito democratico.