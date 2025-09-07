Regionali, Renzi: "Calenda ha la sua posizione, io schierato con Ricci"

“Un regalo quello di Calenda alla Meloni? No. Penso che Calenda abbia una posizione sua. Alle regionali la partita non è sulla Meloni, nelle Marche c’è Ricci contro Acquaroli. Ricci è uno che dice col sovranismo stiamo distruggendo l’Italia, in una Regione come le Marche piena di aziende che esportano. I dazi distruggono l’Italia. Dall’altra parte c’è Acquaroli, il candidato della Meloni, e lei aveva detto che avrebbe fatto un piano dazi per 25 miliardi, ma non si sono visti, sono spariti. Secondo me vince Ricci, vedremo. Calenda non si è schierato, io mi sono schierato per Ricci e speriamo che vinca il migliore”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio.