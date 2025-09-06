Regionali, Schlein: "Coalizione progressista unita, destra litiga"

“Sono molto felice di essere tornata adesso dalla Puglia, dopo che ieri eravamo a Bisceglie con il lancio della candidatura di Antonio Decaro. Con questa candidatura possiamo dire che la coalizione progressista è finalmente in campo, unita e compatta in tutte le regioni che vanno al voto. La destra si deve abituare ad una coalizione progressista che è unita, che non farà il favore di dividersi ancora e che invece è in pista con tutti i suoi candidati. Devo dire che in queste settimane di lavoro mi ha anche colpita il fatto che non abbiamo litigato su nessuno dei candidati, e invece abbiamo le forze di maggioranza che governano il Paese che stanno ancora litigando sui candidati. Infatti ancora non sappiamo chi saranno gli sfidanti in Veneto, in Campania e in Puglia”. Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein a margine del Forum ‘Addio alle armi! L’Altra Cernobbio 2025 XV Forum Nazionale’.