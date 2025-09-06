Leoncavallo, anche Fratoianni al corteo dei centri sociali: "Spazi che producono cultura andrebbero difesi"

Anche il leader di Sinistra Italiana e parlamentare di Avs Nicola Fratoianni ha preso parte al corteo dei centri sociali per protestato contro lo sgombero del Leoncavallo a Milano. I luoghi che “producono cultura, arte e socialità e resistono all’imbarbarimento delle relazioni civili” sono “spazi che andrebbero difesi e premiati, invece c’è chi pensa che a queste pratiche si risponda con la repressione, con gli sgomberi. Del resto questo è il governo del decreto sicurezza. Immaginano che la sicurezza sia impedire alle persone di dissentire. Dovrebbe essere il contrario. È la destra italiana”, ha detto Fratoianni.