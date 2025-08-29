Ex Ilva, i sindacati metalmeccanici incontrano i parlamentari: “Non c’è tempo da perdere”

(LaPresse) A Roma, nella sede dei sindacati metalmeccanici di Corso Trieste, si è tenuto un incontro tra una delegazione parlamentare bipartisan e i rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm. Al centro del confronto, il futuro dello stabilimento ex Ilva di Taranto, in bilico tra chiusura e riconversione ecologica. Il segretario della Fiom, Michele De Palma, ha ribadito la necessità di coniugare decarbonizzazione e occupazione, chiedendo un ruolo attivo dello Stato nel rilancio dell’acciaieria. Più critico il segretario Uilm Rocco Palombella, che ha denunciato l’assenza e la disinformazione della politica, sollecitando scelte urgenti per evitare il collasso del settore siderurgico. Anche Fim-Cisl, con il segretario Uliano, ha richiamato i partiti alla responsabilità, chiedendo una linea industriale chiara. I sindacati chiedono scelte rapide e concrete per un futuro sostenibile della produzione di acciaio in Italia.