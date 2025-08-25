Villa Certosa verso la vendita, c’è un acquirente

Villa Certosa vicina alla vendita. La residenza estiva cara al fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe oggetto di una trattativa prossima alla conclusione, secondo quanto riporta il giornale locale La Nuova Sardegna.

In un articolo dell’edizione online del quotidiano, si fa riferimento all’interesse mostrato da un facoltoso acquirente di origini arabe, che sarebbe disposto a portare avanti una trattativa per acquisire la proprietà di Punta Lada in Sardegna, dal valore stimato che oscilla tra i 260 e i 500 milioni di euro.

La notizia della vendita di Villa Certosa, la lussuosa tenuta di Silvio Berlusconi in Costa Smeralda, che era in vendita per 500 milioni di euro, è stata data nei primi mesi del 2024. A dare questa indiscrezione era il Financial Times. I cinque figli dell’ex presidente del Consiglio – morto il 12 giugno 2023 – avrebbero deciso di cedere la proprietà, affidandosi alla società di consulenza immobiliare Dils (che ha sede a Milano). L’amministratore delegato dell’azienda Giuseppe Amitrano, però, non ha voluto commentare.

La villa e i suoi ospiti: da Bush a Putin

Il fondatore di Mediaset ha acquistato la tenuta di 110 ettari, sulla costa nord-orientale della Sardegna, alla fine degli anni Ottanta e l’ha interamente ristrutturata. Al suo interno può vantare 68 camere, diverse piscine, campi da tennis e un anfiteatro. In passato Berlusconi ha ospitato molti amici e politici noti come l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush e l’ex primo ministro britannico Tony Blair.

Il Financial Times ricorda quando, nel 2004, l’allora premier inglese ha assistito a uno spettacolo di fuochi d’artificio con la scritta “Viva Tony”. Anche Vladimir Putin ha soggiornato più volte nella villa del Cavaliere, tra il 2003 e il 2010