Vaticano, Tajani incontra il Papa: “Ribadito l’impegno dell’Italia per la pace”

“Ringrazio il Santo Padre per aver accettato la mia richiesta di poterlo incontrare per un’udienza anche con la mia famiglia. Abbiamo ribadito al Papa il nostro impegno dell’Italia a favore della pace che rappresenta una priorità. La pace in Medio Oriente, la pace in Ucraina, la situazione in Sudan e tutte le guerre che ci sono nel mondo, dell’importanza che deve avere per ognuno di noi un impegno a favore della pace”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell’udienza con Papa Leone XIV in Vaticano.

“Ho grande fiducia in questo Pontefice” aggiunge il capo della Farnesina. “È una guida spirituale per i cristiani ma non soltanto. Ho ribadito anche il nostro impegno forte sia per quanto riguarda l’occidente che deve continuare a spingere Putin a trovare un accordo con l’Ucraina per un cessate il fuoco che porti a una pace duratura e lo stesso in Medio Oriente. Ho anche ribadito il nostro impegno per tutelare le minoranze cristiane nel mondo in Siria, Medio Oriente, Palestina e non solo. Perché i cristiani rappresentano un elemento di pace e di stabilità”.