Regionali Toscana 2025, Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra

Il centrodestra ha ufficialmente scelto il candidato che sfiderà il presidente uscente Eugenio Giani del centrosinistra alle elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre 2025. Si tratta di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e membro di Fratelli d’Italia. “Si è tenuta oggi pomeriggio la riunione dei vertici regionali del centrodestra, un incontro decisivo che ha ufficializzato il percorso per le prossime elezioni regionali. La coalizione, composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, ha indicato in maniera unanime e convinta il nome di Alessandro Tomasi come candidato alla presidenza della Regione Toscana”, si legge in una nota del centrodestra.

“Un’alternativa forte e credibile”

“Alla riunione – si legge ancora nella nota – che ha sancito la sintesi di un lavoro proficuo avviato da tempo, hanno preso parte il vicecoordinatore regionale di FDI e deputato Francesco Michelotti, il sottosegretario Patrizio La Pietra, il coordinatore della Lega Luca Baroncini, l’Eurodeputato Roberto Vannacci, il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e il deputato di Noi Moderati Alessandro Colucci con il suo vice Luca Briziarelli. La coalizione ringrazia i candidati alla Presidenza espressi negli scorsi mesi, Elena Meini e Deborah Bergamini, e tutte le forze che stanno lavorando alla definizione del programma, che sarà messo a disposizione del candidato Governatore come base condivisa di lavoro. Il centrodestra si presenta come un’alternativa forte e credibile, pronto a governare la Toscana con la stessa efficacia e buon senso che già dimostra in tanti capoluoghi e città importanti della regione, dove i nostri amministratori sono apprezzati e riconfermati. Siamo una coalizione che ha lavorato con profitto, dimostrando di saper costruire e non solo protestare. Di fronte al caos di un centrosinistra diviso e aggrappato a fragili accordi di potere con il Movimento 5 Stelle, il centrodestra risponde con compattezza, coesione e una visione chiara per il futuro. Ora si attende solo il passaggio formale al tavolo nazionale dei leader, che ufficializzeranno la candidatura di Tomasi. Con questa scelta si apre un percorso di dialogo con tutta la società Toscana. L’obiettivo è formulare una proposta politica ampia, inclusiva e capace di andare oltre il nostro perimetro tradizionale, per unire tutti coloro che desiderano un cambiamento. I cittadini toscani, stanchi di decenni di immobilismo e di occasioni perdute, possono finalmente guardare con speranza e fiducia all’alternativa rappresentata da Alessandro Tomasi e da un centrodestra unito e pronto a governare“.

Chi è Alessandro Tomasi

Nato a Pistoia nel 1979, Alessandro Tomasi è il primo cittadino della città dal 2017. Eletto per la prima volta quell’anno, sostenuto da una coalizione di centro-destra che comprendeva Fratelli d’Italia, Lega Nord, Forza Italia e liste civiche, nel giugno 2022 è stato riconfermato al primo turno con il 51,49% dei voti. Laureato in Scienze Politiche presso la facoltà “Cesare Alfieri” di Firenze, ha iniziato la sua carriera politica come presidente provinciale del Movimento giovanile di Alleanza Nazionale, ricoprendo poi il ruolo di consigliere comunale dal 2007 e fondando il gruppo consiliare “Pistoia Domani” nel 2014. Oltre alla politica, Tomasi ha lavorato anche come artigiano. È sposato con Stella dal 2010 e ha due figli: Manfredi e Marco. Grande tifoso della Pistoiese, è appassionato di letteratura americana, ama la musica rock e cantautorale degli anni Settanta e Ottanta e colleziona fumetti d’autore.