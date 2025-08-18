Regionali Toscana 2025, patto di coalizione Pd-M5S per Giani

Pd e Movimento 5 stelle questo pomeriggio a Palazzo Sacrati Strozzi, a Firenze, hanno siglato un patto di coalizione a sostegno alla ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione Toscana. Alla firma dell’accordo erano presenti, oltre allo stesso Giani, il deputato e segretario del Pd Toscana, Emiliano Fossi, la vicepresidente nazionale del Movimento 5 stelle, Paola Taverna, e la coordinatrice regionale del Movimento, Irene Galletti. L’accordo prevede progetti e obiettivi programmatici. Le elezioni regionali saranno in programma il 12 e 13 ottobre.

Iv: “Inspiegabile rottura in Toscana del fronte riformista”

Intanto, sempre in Toscana, si spacca il fronte riformista. “Prendiamo atto della inspiegabile rottura della lista di Avanti. Più si dividono i riformisti per esigenze personali, più la coalizione sarà spostata a sinistra. Auguri agli amici di Azione per la raccolta delle firme. Quanto a noi, procediamo come concordato a livello nazionale e territoriale”. Lo dichiara in una nota il deputato Francesco Bonifazi, coordinatore regionale Toscana di Italia viva, riferendosi alla decisione del progetto politico riformista Avanti con Giani, formato da Azione, +Europa, Pri e Psi, di correre con una propria lista a sostegno della candidatura per il centrosinistra di Eugenio Giani, anziché con un listone unico dei riformisti.

Il centrodestra alla ricerca del candidato

La coalizione di centrodestra è ancora alla ricerca del candidato. I leader, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi, non hanno trovato la quadra sul nome da proporre in Toscana, così come non è stato raggiunto l’accordo in vista delle elezioni regionali in programma in autunno anche in Campania, in Puglia e soprattutto in Veneto, dove non può correre ancora il presidente leghista Luca Zaia. Per quanto riguarda la Toscana, in particolare, il sindaco di Fratelli d’Italia di Pistoia, Alessandro Tomasi, resta in pole position.