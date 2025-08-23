Ucraina, fonti italiane confermano: convocazione ambasciatrice in Francia per parole Salvini su Macron

Salvini aveva detto, sull’invio di truppe in Ucraina: “A Milano si dice ‘Taches al tram’. Vacci tu, se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina”

Fonti italiane confermano a LaPresse che la Francia ha convocato giovedì l’ambasciatrice a Parigi, Emanuela D’Alessandro, a seguito dei commenti del vice premier Matteo Salvini sul presidente Emmanuel Macron per il suo sostegno all’invio di truppe in Ucraina.

Un ennesimo attacco che, a quanto si apprende, ha portato alla protesta da parte francese prima con il consigliere diplomatico della premier Giorgia Meloni, Fabrizio Saggio, e con la Farnesina, e poi con la convocazione dell’ambasciatrice a Parigi. “Taches al tram”, attaccati al tram in milanese, aveva detto Salvini a margine di un evento sull’ipotesi di invio di truppe, “vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina”.

Cosa aveva detto Matteo Salvini mercoledì scorso su Macron

“A Milano si direbbe: ‘Taches al tram’. Vacci tu, se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina“: è ciò che aveva detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo in via Bolla, a Milano, il 20 agosto. “Penso che Trump, con i suoi modi che a volte possono sembrare bruschi o irrituali, stia riuscendo laddove hanno fallito tutti gli altri: rimettere a un tavolo Putin e Zelensky. Qualcosa che non accadeva da anni, poi starà a loro scegliere qual è il punto d’incontro” aveva aggiunto Salvini.

“Sicuramente eserciti europei, riarmi europei, debiti comuni europei per comprare missili o ‘macronate’ varie sono superate. L’incontro non so se veramente verrà fatto a Budapest, a casa del cattivo Orban, del sovranista Orban, dell’alleato di Salvini e della Le Pen. Se per quelli che per la sinistra sono cattivi, si arriva alla pace, chapeau. Quindi, non disturbiamo quelli che stanno lavorando per la pace. I guerrafondai e i bombaroli tacciano” aveva detto ancora il vicepremier.

Rispondendo a una domanda sull’eventuale invio di militari italiani in Ucraina, Salvini aveva risposto: “Assolutamente no. Se vuole, ci va Macron: ma lui da solo, penso, perché neanche un francese lo seguirebbe e neanche un soldato italiano. Questa è la mia posizione da vicepresidente del Consiglio, da ministro, da segretario della Lega. I nostri figli non andranno a combattere in Ucraina, poco ma sicuro”.

La Lega: “Problema chiuso se Macron smentisce volontà invio soldati europei”

“Se Macron smentisce la volontà di invitare soldati europei a combattere in Ucraina problema chiuso. E continuare a tirare in ballo l’ombrello nucleare europeo, eserciti europei, missili e bazooka europei non aiuta in questo momento: lasciamo che gli spiragli di pace vadano avanti, lasciamo lavorare Trump e chi vuole davvero la pace”. Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo.

Gozi: “Necessaria una presa di distanza formale di Meloni da Salvini su Macron”

“É necessaria una presa di distanza formale di Meloni, perché non parliamo del primo che passa, ma del vicepresidente del Consiglio, che ha voluto sottolineare che parlava proprio in quella veste con delle parole indegne per il suo incarico istituzionale”. Così a LaPresse Sandro Gozi, eurodeputato eletto in Francia di Renew e segretario generale del Partito democratico europeo, dopo gli attacchi del vice premier Matteo Salvini al presidente Emmanuel Macron per il suo sostegno all’invio di truppe in Ucraina, che ha portato la Francia a convocare l’ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D’Alessandro. “Nessun ministro francese ha insultato Meloni o altri ministri italiani come Salvini ha fatto contro Macron. Le simpatie o antipatie personali non contano nei rapporti internazionali tra paesi amici e alleati come Francia e Italia, ancor più impegnati assieme in questa fase geopolitica così delicata in Europa e Ucraina: occorre rispetto reciproco”, aggiunge Gozi.