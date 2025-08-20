Vaccini, Salvini: "No dimissioni Schillaci, ma dubbi su obbligo non antiscientifici"

Chiedete le dimissioni del ministro della Salute, Orazio Schillaci, dopo il caso Nitag? “No. Lo dico io da ministro: è come se io avessi nominato una commissione da me firmata, con dei membri da me scelti, e dopo tre giorni mi fossi autoazzerato la commissione da me scelta. Avrei un problema in casa, evidentemente, quando si parla della salute”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo alle case Aler di via Bolla, a Milano. “Poi leggevo oggi un’intervista interessante di uno di questi due professori e medici che non stanno simpatici a qualcuno, non sono no vax, semplicemente chiedono che vengano calcolati tutti i benefici, che ci sono nei vaccini e anche eventuali controindicazioni. Dirsi dubbiosi sull’obbligo vaccinale che non c’è nella maggior parte dei Paesi europei non penso sia antiscientifico, penso sia di buon senso”, ha aggiunto.