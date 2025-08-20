Ucraina, Salvini: “Se Macron vuole combattere si attacchi al tram, ci vada lui”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, insiste per mandare i soldati europei in Ucraina? “A Milano si direbbe: ‘Taches al tram’. Vacci tu, se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina“. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo in via Bolla, a Milano.

“Penso che Trump, con i suoi modi che a volte possono sembrare bruschi o irrituali, stia riuscendo laddove hanno fallito tutti gli altri: rimettere a un tavolo Putin e Zelensky. Qualcosa che non accadeva da anni, poi starà a loro scegliere qual è il punto d’incontro” ha aggiunto Salvini.

“Sicuramente eserciti europei, riarmi europei, debiti comuni europei per comprare missili o ‘macronate’ varie sono superate. L’incontro non so se veramente verrà fatto a Budapest, a casa del cattivo Orban, del sovranista Orban, dell’alleato di Salvini e della Le Pen. Se per quelli che per la sinistra sono cattivi, si arriva alla pace, chapeau. Quindi, non disturbiamo quelli che stanno lavorando per la pace. I guerrafondai e i bombaroli tacciano” ha detto ancora il vicepremier.

Rispondendo a una domanda sull’eventuale invio di militari italiani in Ucraina, Salvini ha risposto: “Assolutamente no. Se vuole, ci va Macron: ma lui da solo, penso, perché neanche un francese lo seguirebbe e neanche un soldato italiano. Questa è la mia posizione da vicepresidente del Consiglio, da ministro, da segretario della Lega. I nostri figli non andranno a combattere in Ucraina, poco ma sicuro”.

Salvini sulle elezioni a Milano: “La Lega ha le idee chiare”

Forza Italia chiede a FdI di convocare un tavolo sul candidato sindaco di Milano? “Io sono qua il 20 agosto. Quindi, se vogliono, anche oggi pomeriggio. Le idee la Lega le ha chiare. Abbiamo le liste già quasi pronte, competitive, anche in caso di elezioni nella prossima primavera e anche sul candidato sindaco due o tre profili ce li ho ben chiari in testa, disponibilissimo a discuterne con gli alleati anche domani mattina”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo alle case Aler di via Bolla, a Milano.

Forza Italia guarda anche a un’apertura ad Azione a Milano? “Che è a sinistra? Se è a sinistra, sta bene a sinistra, penso”, ha aggiunto. E, in ottica elezioni regionali, a chi gli chiedeva se si senta di lanciare un appello agli altri leader alleati, Salvini ha risposto: “No, noi ci sentiamo e ci vediamo spesso, quindi non ho bisogno di lanciare appelli mediatici”.

Salvini su San Siro: “Senza Curva Sud? Tristissimo”

San Siro senza il tifo della Curva Sud? “Tristissimo, tristissimo. Curva Sud e curva Nord. Preciso: ho fatto il ministro dell’interno e ho convocato più tavoli sulla sicurezza negli stadi, perché mi stanno a cuore l’incolumità dei tifosi e delle forze dell’ordine. Quindi, se qualcuno ha preso le curve per un luogo di spaccio o di ritrovo di criminalità, è giusto che venga non allontanato, ma espulso per sempre. Togliere i colori, i suoni, la musica, le bandiere, gli striscioni, i tamburi, i megafoni, lo spirito, il cuore del calcio da San Siro, non penso sia la soluzione”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo alle case Aler di via Bolla, a Milano.