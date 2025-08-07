Regionali, ok di base M5S a candidatura Giani in Toscana

Via libera dagli iscritti M5S della Toscana alla candidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione. La base pentastellata era chiamata a scegliere, con un voto online sulla piattaforma Skyvote, tra due opzioni: “partecipare alla prossima elezione regionale in assoluta autonomia, con un proprio candidato Presidente”; oppure “dare mandato ai vertici del Movimento per concludere un accordo chiaro e per iscritto, che richiami puntualmente i progetti e gli obiettivi individuati ai nostri tavoli di confronto come assolutamente imprescindibili”. La seconda opzione, che prevede dunque “la partecipazione del Movimento 5 Stelle alla coalizione promossa dal Partito Democratico in contrapposizione alla coalizione di centro-destra, condizionata al raggiungimento e alla sottoscrizione di un pieno e completo accordo”, ha prevalso con 1.538 voti su 2.568 votanti (circa il 60%). Per una corsa in solitaria del M5S si sono espressi 1.030 votanti. Gli aventi diritto al voto erano 5.202.

Giani: “Soddisfatto dell’appoggio“

“Accolgo con soddisfazione l’esito della consultazione del Movimento 5 Stelle, che apre la strada alla costruzione di una coalizione progressista per le prossime elezioni regionali”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in una nota. “Un risultato importante – aggiunge Giani – che rende la nostra regione protagonista della nuova stagione politica e rafforza il dialogo tra forze politiche e civiche impegnate per una Toscana più giusta, moderna, verde e solidale. Voglio ringraziare il Partito Democratico della Toscana e in particolare il segretario regionale Emiliano Fossi, che pazientemente ha saputo tessere la tela dell’unità e della convergenza. Sono convinto dell’importanza dell’alleanza politica proposta dalla segretaria Elly Schlein a livello nazionale, inizia ora un percorso condiviso, che sono certo potrà dar vita a un progetto di governo forte, inclusivo e all’altezza delle sfide future”, conclude Giani.