Trump-Putin, Salvini: "Prego per accordo. Grazie a presidente Usa per tavolo"

(LaPresse) “Oggi una giornata fondamentale. Prego, per quanto possano valere le preghiere, affinché Trump e Putin trovino un accordo. Sarebbe una bellissima notizia per tutto il mondo. Per i nostri figli e per i bimbi che stanno morendo su entrambi i fronti. E anche per tutti gli altri conflitti” così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della visita al carcere di Rebibbia a Roma assieme alle associazioni ‘Nessuno tocchi Caino’ e ‘O anche no’. “Mi spiace che ci sia una parte di giornalismo e di politica che tifa contro, che gufa” prosegue il ministro dei Trasporti. “Certo, non sarà facile ma già il fatto che Russia e Stati Uniti tornino a parlarsi dopo anni è una bella notizia. Spero da italiano che non ci sia nessuno all’interno delle istituzioni europee che tifa per la presunzione della guerra e il fallimento del vertice. Ringrazio comunque il presidente Trump che a differenza di altri è riuscito a riportare Putin al tavolo. Se trovano l’accordo loro due tutto il resto viene di conseguenza” conclude il vicepremier.