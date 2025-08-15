Salvini a Rebibbia: “Ho visto Alemanno tonico e determinato. Chi sbaglia paga ma con dignità”

(LaPresse) “Alemanno? L’ho visto tonico e determinato. È chiaro che chi sbaglia paga, però nel pagare ci vuole dignità e rispetto”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della visita al carcere di Rebibbia di Roma assieme alle associazioni Nessuno tocchi Caino e O anche no. Durante la visita il ministro dei Trasporti ha incontrato gli agenti della Polizia Penitenziaria e alcuni detenuti tra cui l’ex sindaco di Roma, detenuto nel carcere capitolino per non aver rispettato le prescrizioni che gli consentivano di scontare ai domiciliari la condanna del 2022 per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite. “È nell’interesse di tutti” continua Salvini, “anche dei lavoratori del carcere che sono troppo pochi. È vero che ci sono state 11.000 assunzioni ma tra pensionamenti ed età che si allunga è più difficile gestire un carcere. Occorre una grande operazione di investimento di uomini e donne. Però ripeto, tutti hanno diritto a una seconda occasione”.