Migranti, Tajani: "Mediterraneo non sia più un cimitero di esseri umani"

“La tragedia di oggi dimostra che i trafficanti di esseri umani senza scrupoli affidano persone in fuga da guerre e povertà a imbarcazioni incapaci di affrontare il mare aperto”. Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in merito alla tragedia al largo di Lampedusa che è costata la vita a 27 migranti. “Continueremo a combattere i trafficanti, a lavorare nei Paesi di origine per affrontare e risolvere l’immigrazione irregolare – ha proseguito – e ad accogliere i migranti regolari che possono lavorare in Italia. Il Mediterraneo non deve più essere un cimitero di esseri umani: è tremendo vedere bambini morire mentre fuggono dalla disperazione, una tragedia che riguarda tutti noi”, ha concluso.