Governo, Meloni supera Renzi: quarto esecutivo più longevo

Il governo Meloni supera per durata quello di Matteo Renzi e diventa il quarto più longevo nella storia della Repubblica. Oggi, con 1.024 giorni alla presidenza del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni non solo eguaglierà l’esecutivo Renzi ma entrerà anche nella top ten dei capi di governo più a lungo in carica a prescindere dal numero dei mandati.

Il governo in carica dal 22 ottobre 2022

L’esecutivo della leader di Fratelli d’Italia, in carica dal 22 ottobre 2022, ha dimostrato finora una stabilità vista di rado in passato e continua a scalare la graduatoria dei governi più lunghi. Dopo Matteo Renzi, Meloni punta a superare Bettino Craxi che con 1.093 giorni rappresenta il terzo governo della storia per durata. I primi due posti di questa particolare classifica sono occupati da due degli esecutivi presieduti da Silvio Berlusconi: il secondo, durato dal 2001 al 2005 (1.412 giorni), e il quarto, in carica dal 2008 al 2011 (1.287 giorni).

La classifica dei giorni a Palazzo Chigi: Berlusconi in vetta

A guidare la classifica dei premier più a lungo in carica, nella quale Giorgia Meloni sta per raggiungere il decimo posto, c’è proprio Silvio Berlusconi con 3.339 giorni di lavoro a Palazzo Chigi in quattro governi. Il Cavaliere è seguito da Giulio Andreotti, con 2.678 giorni in sette esecutivi, e Alcide De Gasperi, (2.591 giorni) che di governi tra il 1945 e il 1953 ne ha presieduti otto. Al quarto posto Aldo Moro, 2.279 giorni in cinque governi, poi Amintore Fanfani, 1.659 giorni in sei governi e Romano Prodi che è sesto con 1.608 giorni in due esecutivi, seguito da Bettino Craxi, 1.353 giorni in due governi e Mariano Rumor, 1.104 giorni con cinque esecutivi. Al nono posto Antonio Segni che, con 1.088 giorni in due governi, supera per poco più di due mesi proprio Renzi, che martedì Meloni scalzerà dalla ‘top ten’.