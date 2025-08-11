Gaza, mercoledì in Italia 34 bambini malati

La situazione a Gaza è ogni giorno più difficile, e dall’Italia Palazzo Chigi continua a lavorare nell’ambito delle operazioni umanitarie assicurate dal nostro Paese per aiutare la popolazione civile della Striscia.

Secondo quanto si apprende da fonti della presidenza del Consiglio, per consentire il trasporto in Italia di 34 bambini bisognosi di cure e di 91 familiari loro accompagnatori, tre C-130 decolleranno domani da Pisa, per rientrare il giorno successivo, 13 agosto, sugli aeroporti di Milano Linate, Ciampino e Pisa, dopo aver imbarcato il personale presso lo scalo israeliano di Eilat Ramon. Sono coinvolti nelle operazioni, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio, il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile. In Italia era già stato curato, tra gli altri, nei mesi scorsi il piccolo Adam, che aveva perso tutta la sua famiglia in un raid israeliano.