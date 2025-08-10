Pd, Elly Schlein alla Festa dell'Unità di Villadossola: gira tra gli stand tra selfie e sorrisi

La segretaria del Pd Elly Schlein alla Festa dell’Unità La Lucciola di Villadossola, nel Verbano Cusio Ossola, domenica 10 agosto. La segretaria, arrivata per un incontro previsto alle 17.30 insieme al segretario del Pd Vco Riccardo Brezza, alla capogruppo alla Camera Chiara Braga e all’eurodeputato Brando Benifei, ha fatto un giro tra gli stand di una delle più grandi feste dell’Unità rimaste in Piemonte, tra selfie e sorrisi di volontari e partecipanti alla festa. “Continuiamo così” dice una volontaria, che lavora alla Festa dell’Unità che si tiene dal 1946. “Forza e coraggio” dice la segretaria abbracciando altre persone alla Festa.