Caro vacanze, Schlein: "Salario minimo aiuterebbe anche ceto medio impoverito"

Caro vacanze che non dà tregua agli italiani. “Le famiglie italiane fanno sempre più fatica, i prezzi sono aumentati naturalmente ma non sono aumentati i salari” dice la segretaria del Pd Elly Schlein, dalla Festa dell’Unità La Lucciola di Villadossola, nel Vco, dove oggi incontra il segretario del Pd Vco Riccardo Brezza, la capogruppo alla Camera Chiara Braga e l’eurodeputato Brando Benifei.

“Noi abbiamo fatto due proposte concrete che il governo potrebbe portare avanti a costo zero. Separare il prezzo dell’energia da quello del gas, lo chiedono anche le imprese, e dall’altra parte approvare un salario minimo che esiste in 22 Paesi europei. Bisogna rafforzare i contratti collettivi ma anche dire che al di sotto dei 9 euro all’ora non devono scendere perché sotto quella soglia non è lavoro ma sfruttamento – dice ancora la segretaria del Pd -. Questo, dove è stato approvato, come in Germania, ha avviato una dinamica salariale positiva che ha aiutato i salari del ceto medio, che si è impoverito, e credo che sia la ragione per cui moltissime famiglie purtroppo in questi giorni non stanno riuscendo a partire“.