Regionali 2025, il Pd e il nodo Giani in Toscana

Il governatore in attesa del via libera alla ricandidatura dopo l’incontro di quattro ore al Nazareno

In vista delle elezioni regionali 2025 in programma ad ottobre, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, punta alla riconferma, ma non c’è ancora l’ok definitivo del Pd. “Mi affido al partito e alla segretaria”, ha detto il governatore intercettato dai cronisti dopo l’incontro nella sede del Partito democratico al Nazareno, a Roma, di quattro ore. A chi gli chiedeva se farà un passo indietro sulla candidatura, ha risposto secco: “No, no che passo indietro…”.

Giani: “Unità forze alternative a destra, rispetterò scelte Schlein”

“Abbiamo discusso di come dare vita a una proposta politica all’altezza del tempo che viviamo, capace di unire tutte le forze alternative alla destra. Ogni passo che compiremo nei prossimi giorni sarà condiviso, con quello spirito unitario che ha sempre contraddistinto il nostro lavoro”. Così in una nota il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dopo l’incontro che si è tenuto nel pomeriggio nella sede del Pd.

“Affido alla segretaria nazionale e al segretario regionale la guida del percorso politico che ci porterà a presentare alla Toscana un progetto all’altezza della sua storia e del suo futuro. Da parte mia, ne rispetterò le decisioni e la conclusione, offrendo la mia massima collaborazione in questo passaggio decisivo”, evidenzia. È stato “un incontro proficuo – dice Giani – segnato da una piena condivisione del quadro politico con la segretaria Elly Schlein, i membri della segreteria nazionale Igor Taruffi e Marco Furfaro, e il segretario regionale Emiliano Fossi, con i quali ho lavorato in stretta sinergia negli ultimi mesi”.

Giani: “Abbiamo davanti sfide enormi”

“Ho illustrato le ragioni che mi hanno spinto, nei giorni scorsi, a dichiarare la mia disponibilità alla candidatura, chiarendo al gruppo dirigente nazionale e regionale ogni aspetto che aveva generato fraintendimenti e dato l’idea di divisioni inesistenti – aggiunge il governatore della Toscana in una nota -. Siamo tutti consapevoli della delicatezza di questo passaggio: costruire un progetto politico largo, unitario e credibile, fondato su un programma condiviso con partiti, movimenti e società civile. Un progetto che guardi al futuro della Toscana e del Paese”.

“Le sfide che abbiamo davanti sono enormi – spiega -. I dazi annunciati da Trump pesano sull’economia toscana, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro. I tagli del governo Meloni mettono a dura prova la sanità pubblica e il welfare, colpendo in particolare i cittadini più fragili”.

Regionali 2025, Taruffi (Pd): “Incontro positivo con Giani, ma serve allargare”

“L’incontro con il presidente Giani è stato importante per fare un punto approfondito sui più importanti dossier che riguardano la Toscana: dalla sanità, al turismo ai trasporti fino all’impatto sull’economia dei dazi imposti da Trump. In un clima positivo, in cui abbiamo condiviso con il presidente lo stato della discussione con le altre forze politiche sulle alleanze per le regionali, è emersa la piena fiducia sull’operato del Partito regionale e sul percorso già in campo per costruire le proposte e l’alleanza migliore per assicurare alla Toscana il governo per i prossimi anni, con l’impegno a lavorare insieme per l’obiettivo comune di allargare le alleanze e vincere”. Così Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Partito democratico.

Fossi (Pd): “Bene incontro con Giani, ruolo partito al centro”

“Un incontro positivo, che rimette al centro – come avvenuto in tutti questi mesi – il ruolo del Partito Democratico e la collaborazione con il Presidente. Il processo politico costruito con pazienza, serietà e spirito unitario nei mesi scorsi – e che qualcuno ha tentato, senza successo, di deviare in modo inopportuno – prosegue oggi con ancora maggiore forza e chiarezza”. Così Emiliano Fossi, segretario regionale Pd della Toscana.

“La collaborazione con il Presidente, l’unità del partito e la costruzione di una coalizione con tutte le forze alternative alla destra restano i pilastri condivisi di questo percorso – aggiunge Fossi -. Una linea che è stata portata avanti con determinazione e piena sintonia tra il livello nazionale e quello regionale del Partito Democratico. Ringrazio la segreteria nazionale, siamo soddisfatti del lavoro fatto e della prospettiva che insieme stiamo costruendo. L’obiettivo è fare della Toscana una regione all’altezza delle sfide che viviamo, per i cittadini toscani e per il Paese”.