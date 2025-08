Marche, Acquaroli: "Ultimo Consiglio, grazie tutti per senso responsabilità"

“Abbiamo iniziato la legislatura nel 2020, in piena emergenza Covid. Con il distanziamento in Aula, le mascherine e un futuro tutto da scrivere e pieno di incognite. Oggi, nell’ultima seduta del Consiglio regionale, ho voluto dire grazie a tutti: maggioranza, opposizione, collaboratori e professionisti che hanno lavorato in questi anni per il Consiglio. Abbiamo vissuto anni difficili, ma li abbiamo attraversati insieme e sempre con rispetto, anche da posizioni diverse. Questo è il mio ‘grazie’ più grande e più sentito: alla responsabilità, al senso delle istituzioni, allo spirito di servizio e alla dedizione che avete mostrato, nell’interesse della nostra comunità regionale. Ora si chiude una Legislatura. E si apre una nuova sfida, per scrivere, insieme, un’altra pagina del futuro delle Marche”. Così Francesco Acquaroli nell’ultimo Consiglio Regionale delle Marche prima del voto.