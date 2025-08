Gaza, Tajani: “Occupazione scelta sbagliata, lo Stato di Palestina ancora non esiste”

“L’occupazione di Gaza da parte del governo israeliano non mi sembra una scelta che va nella giusta direzione. Hamas ha delle enormi responsabilità, vuole alzare il prezzo ma la scelta giusta non mi sembra quella di occupare Gaza”. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parla così davanti ai cronisti fuori da Montecitorio. “Noi stiamo facendo tutto il possibile per aiutare la popolazione – prosegue -. Sono state acquistate 400 tonnellate di farina per essere lanciate sul territorio e in più arriveranno 50 palestinesi di cui venti bambini che saranno curati negli ospedali italiani”. Sul riconoscimento dello stato della Palestina il vicepremier ha poi chiarito: “Noi siamo assolutamente favorevoli al riconoscimento della Palestina come stato, il problema è che non esiste lo Stato della Palestina. Non ci sono gli elementi fondamentali per costruire uno stato, va costruito e noi stiamo lavorando per questo. Noi abbiamo condannato gli atti dell’esercito israeliano, è un errore grave invadere Gaza, è stato un errore clamoroso sparare contro una chiesta a Gaza”.