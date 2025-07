Ex Ilva, Urso: "Su Genova vediamo il 30 luglio dopo Taranto"

Sull’ex Ilva a Genova “noi pensiamo che dopo il percorso già fatto in Parlamento, col decreto che ha riguardato anche l’Ilva e che nelle prossime ore avrà l’approvazione, presumo, anche della Camera dei deputati e dopo il piano di de-carbonizzazione che abbiamo presentato in confronti aperti con tutti gli enti locali – prima con la Puglia, gli enti locali di Taranto, della provincia pugliese, poi con gli enti locali della Liguria e di Genova – pensiamo di tirare le somme dopo la risposta che ci perverrà il 30 luglio dal Comune di Taranto. Così che il piano possa pienamente esplicarsi, mi auguro col consenso di tutti gli attori. E questo piano sarà poi alla base dell’aggiornamento della gara che è in corso, affinché tutti i player possano adeguare i loro piani industriali e le loro offerte a quello che è contenuto nel piano di de-carbonizzazione che prevede appunto, secondo il nostro intendimento, tre forni elettrici a Taranto che sostituiranno gradualmente i tre altoforni che, grazie all’Aia che abbiamo ottenuto, potranno essere riattivati, nel frattempo. Insieme agli impianti Dri necessari da alimentare i forni elettrici con il pre-ridotto e verosimilmente anche un impianto di forno elettrico a Genova che potrà alimentare gli impianti di Genova, di Novi Ligure, di Racconigi, così che l’Italia possa avere gli impianti siderurgici green più importanti d’Europa e forse al mondo, con 8 milioni di tonnellate di acciaio green prodotte da questi quattro forni elettrici che devono essere alimentati dal pre-ridotto perché producono un acciaio pulito, speciale. Quello che utilizzano l’industria dell’auto, l’industria degli elettrodomestici, quello che serve per le rotaie dei treni ad alta velocità, quello che serve per l’industria conserviera, quello che serve per l’industria della difesa e dello spazio”. Così il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’evento ‘Spazio Made in Italy’ organizzato dai gruppi di Camera e Senato di FdI a Senigallia (Ancona). Questo acciaio, ha aggiunto Urso, “deve essere particolarmente pulito, non può essere realizzato dagli altri forni elettrici che esistono nel nostro paese, ma che sono alimentati con rottame ferroso. Il rottame ferroso produce un acciaio importante e significativo. Ma questo acciaio non è utilizzabile per chi vuole realizzare auto, elettrodomestici, rotaie per treni ad alta velocità, industria delle difese spaziali, per quello serve l’acciaio fatto o dagli altoforni o dai forni elettrici, ma alimentati col pre-ridotto”.