Mattarella, gli auguri di La Russa in Aula al Senato per l'84esimo compleanno del presidente

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, fa gli auguri nell’Aula di Palazzo Madama al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che compie oggi 84 anni. “Mi piace ricordare qui in Aula, e credo con il concorso di tutti, che oggi è il compleanno del nostro presidente della Repubblica, Mattarella. Gli facciamo i più affettuosi e caldi auguri. Auguri, presidente!”. Segue un lungo applauso dell’Aula. Poco prima La Russa aveva rivolto gli auguri a Mattarella anche via social: “A nome mio e del Senato della Repubblica, rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli auguri sinceri di buon compleanno. Autorevolezza, equilibrio e rigore lo hanno sempre contraddistinto in questi anni divenendo punto di riferimento saldo per le istituzioni e i cittadini. In questo giorno speciale, giunga a lui la mia gratitudine per il suo importante operato”.