Separazione carriere, flash mob senatori FdI dopo approvazione riforma giustizia

Flash mob dei senatori di Fratelli d’Italia all’esterno del Senato, dopo che in aula è stata approvata, in seconda lettura, la riforma della Giustizia che comprende la separazione delle carriere tra magistratura requirente e quella inquirente. Il Guardasigilli Carlo Nordio, prima di raggiungere Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri, è passato brevemente davanti a Palazzo Madama per salutare i parlamentari che stavano festeggiando con bandiere e uno striscione: “Giustizia è fatta, avanti con le riforme“.