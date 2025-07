Inchiesta urbanistica: Sala, “Dimissioni non avrebbero fatto comodo a nessuno”

“Ho un po’ l’impressione che le mie dimissioni non avrebbero fatto comodo a nessuno: né al Centrosinistra, ma neanche al Centrodestra. Tutti parlano, ma tenersi sulle spalle una situazione così pesante, non so chi l’avrebbe fatto in questo momento”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rispondendo ai cronisti a margine dell’inaugurazione dello Smartcitylab Milano, in via Ripamonti 88, in relazione all’inchiesta urbanistica che ha travolto la Giunta e sulla possibilità che l’indagine influenzi le prossime elezioni amministrative.

“Francamente non penso che la gente e i cittadini valutino partendo in maniera accusatoria verso chi capita in mezzo a questa bufera, al di là del fatto che credo che nessun milanese sospetti sull’onestà dell’operato: stiamo parlando di procedure”, ha affermato il primo cittadino. “Per fare un esempio, in Liguria salta la Giunta, tutti dicono cambierà il vento e rivince il Centrodestra. Quindi io dico alla mia parte politica: non pensiamo a queste cose, pensiamo a lavorare bene”.