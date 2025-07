Milano, Sala affida deleghe Urbanistica a vicesindaca Scavuzzo: "Soluzione temporanea"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto oggi all’inaugurazione dello Smartcitylab Milano in via Ripamonti 88, è tornato a parlare dell’inchiesta sull’urbanistica che ha coinvolto la sua giunta e portato alle dimissioni dell’assessore Giancarlo Tancredi. “Non voglio prendere una decisione con un’urgenza che può portarci anche a fare riflessioni sbagliate”, ha dichiarato il primo cittadino. Sala ha spiegato di aver affidato temporaneamente le deleghe all’urbanistica alla vicesindaca Anna Scavuzzo: “Attribuisco temporaneamente, sottolineo temporaneamente, alla vicesindaca le deleghe, perché le deleghe a qualcuno vanno date, quindi vediamo, Anna Scavuzzo è una soluzione temporanea”. Sala ha poi precisato: “È chiaro che non è la soluzione con la quale potremmo lavorare perché manca ancora molto tempo. Però al momento dobbiamo fare così”. Nessuna fretta nella nomina del nuovo assessore, ha chiarito il sindaco: “Non mi spingerei a dire che decidiamo in settimana, se voglio fare la scelta giusta e con calma”. Infine Sala ha voluto ringraziare l’ex assessore Tancredi: “Ha fatto un grande lavoro”.