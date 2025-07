Carceri, Delmastro: "Misure economiche per recuperare 10mila posti"

“Il provvedimento contiene importanti misure economiche per recuperare almeno 10mila posti detentivi, dando una risposta a un problema enorme italiano, costituito dal sovraffollamento“. È quanto dichiara il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, rispondendo alle domande dei cronisti all’esterno del Senato sui provvedimenti assunti in Cdm contro il sovraffollamento delle carceri. “50 anni fa c’era il sovraffollamento e mancavano 10mila posti detentivi”, ribadisce Delmastro. “Abbiamo sperimentato degli svuotacarceri che evidentemente hanno dimostrato dove hanno fallito“. “L’Italia di Meloni e del centrodestra ha un’altra misura: quella di fare un piano di edilizia penitenziaria adatto al fabbisogno della nazione”. Delmastro è intervenuto anche in merito alla questione del PNRR: “Ritardi negli obiettivi PNRR sulla giustizia? No, credo che stiamo andando bene e tutti gli indici ci dicono che stiamo andando bene. Anche questo disco rotto della sinistra si infrangerà. i sembra di averla già sentita: ‘non arriverà la prima rata del PNRR’ ed è arrivata, ‘non arriverà la seconda, né la terza’ e sono arrivate. Siamo all’ottava e ora iniziano con la giustizia”. “Traguarderemo serenamente tutti gli obiettivi del PNRR“, continua Delmastro, “e al di là delle sinistre profezie di sventura, l’Italia è prima per spese del PNRR in Europa”, che sul tema degli obiettivi della giustizia conclude ribadendo: “Sui dati abbiamo già frantumato, le vostre catastrofiche speranze stanno al palo”.