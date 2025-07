Inchiesta urbanistica Milano, Fedriga: "Sala? Non si usino indagini come clava politica"

“Su Sala io penso che dobbiamo avere grande rispetto dell’inchiesta e grande rispetto di chi è indagato. Non ci sono condannati durante le indagini, ma ci sono tre gradi di giudizio, quindi penso che la politica deve uscire da quel vortice di utilizzare ogni singola inchiesta come clava politica contro l’avversario. Si contestino le azioni, e penso che il centrodestra abbia molto da contestare al centrosinistra quando governa, ma non si utilizzi l’arma della giustizia”. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Massimiliano Fedriga, lasciando palazzo Chigi e parlando dell’inchiesta sulla gestione urbanistica di Milano.