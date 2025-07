Inchiesta urbanistica Milano, Sala oggi in Consiglio comunale – LA DIRETTA

C’è attesa per il Consiglio comunale di oggi, 21 luglio, a Milano. A Palazzo Marino alle 16.30, in apertura di seduta, prenderà la parola il sindaco Beppe Sala, mentre infuria la bufera legata all’inchiesta sull’urbanistica. Sala è indagato nel nuovo filone dell’inchiesta sull’urbanistica della Procura di Milano che, tra le misure cautelari, ha anche chiesto i domiciliari per l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi. La seduta convocata per le 16.30 si aprirà con il discorso del primo cittadino, che scioglierà la riserva sul futuro del suo mandato che scadrà nel 2027. Per Sala questo è stato un weekend di riflessione: l’incontro di ieri sera con una delegazione del Pd metropolitano – definito dai dem ‘positivo’ e come un’occasione di ‘ripartire’ – sembrerebbe aver allontanato l’ombra delle dimissioni. Soltanto questo pomeriggio, tuttavia, quando il sindaco prenderà la parola, si conoscerà la sua decisione: andare a elezioni anticipate oppure presentare un programma di rilancio per gli ultimi due anni di amministrazione. È ormai dato per certo, invece, il passo indietro di Tancredi, che potrebbe ufficializzarlo in Aula subito dopo il discorso di Sala. La seduta di oggi pomeriggio si preannuncia molto affollata, con le troupe televisive appostate davanti alla sede del Comune già da stamattina. In ballo c’è anche il destino della delibera sulla vendita ai club dello stadio di San Siro e delle aree circostanti, che il sindaco avrebbe voluto approvare entro luglio e che invece probabilmente slitterà a settembre. Secondo l’ordine dei lavori, dopo le comunicazioni della giunta sono previste due ore di dibattito con gli interventi dei consiglieri. Una protesta in concomitanza è invece stata annunciata dai movimenti Cambiare Rotta e Potere al Popolo.

La diretta della giornata decisiva per il Comune di Milano Inizio diretta: 21/07/25 14:18 Fine diretta: 21/07/25 22:30