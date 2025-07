Milano, Salvini: "Entro autunno centrodestra trovi candidato sindaco"

“Accelerare sulla scelta del candidato sindaco? Sì, ma a prescindere dalle inchieste. Io delle idee le ho, degli incontri li ho fatti. Ci sono persone che si metterebbero a disposizione per una Milano del futuro, a prescindere dalle inchieste che non cambiano la mia agenda politica chiederò agli alleati di scegliere in fretta, già in autunno”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva se, dopo lo scandalo delle inchieste sull’urbanistica che sta travolgendo l’amministrazione comunale. Ai cronisti che gli chiedevano se le vicende giudiziarie non rischiassero di creare problemi al centrodestra sulla scelta di un candidato, soprattutto se civico, Salvini ha risposto: “Milano è la città che guarda più avanti rispetto a tutte in Italia, semmai le difficoltà ci spronano a fare ancora di più a fare ancora meglio . Non penso che nessuno si metterà paura per queste inchieste. Certo, un’inchiesta che coinvolge sindaco, assessore e imprenditori tranquillo non ti lascia, ma è pieno di milanesi che hanno voglia di rimboccarsi le maniche”.