Marche, Saltamartini su riapertura pediatria all'ospedale di Fabriano: "Abbiamo investito anche su personale"

Filippo Saltamartini ha commentato la riapertura della pediatria H24 del reparto pediatria dell’ospedale Engless Profili di Fabriano (Ancona). “Nel Piano Socio Sanitario approvato dalla Giunta regionale abbiamo previsto il potenziamento dei servizi territoriali erogati da questo nosocomio – ha spiegato il Vicepresidente della Regione Marche – che è un ospedale di primo livello, dotato di altissime professionalità, e la riapertura del reparto di Pediatria, un servizio molto atteso dalla città di Fabriano e da tutta la comunità montana della zona. Tra gli investimenti previsti per l’ospedale di Fabriano ci sono il nuovo pronto soccorso, quattro nuove sale operatorie e le grandi apparecchiature sanitarie che inauguriamo oggi. Come Regione abbiamo investito anche sul personale: negli ultimi anni sono stati assunti 23 nuovi dirigenti medici in questo ospedale”.