Gaza, Salvini: "Troppi attacchi a civili e sangue senza motivo"

“Troppi attacchi ai civili e troppo sangue sparso senza un motivo. È chiara che ogni guerra è bastarda, però si devono combattere i militari. Non ci devono andare di mezzo i civili. È chiaro che bisogna eliminare Hamas, un gruppo terrorista, ma non la devono pagare i civili: non solo quelli della Chiesa cattolica ma i civili in generale”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, commentando l’attacco israeliano contro la Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza.