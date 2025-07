Gaza, Calenda: “Governo Netanyahu criminale, metà degli israeliani lo vuole cacciare"

“L’indignazione tardiva del governo italiano dopo che l’esercito israeliano ha colpito la chiesa cristiana di Gaza? Io penso che il governo Netanyahu sia un governo criminale. Quello che sta facendo a Gaza da tempo è qualcosa che non si vedeva da tempo da parte di un paese democratico. È inaccettabile e noi siamo stati i primi a proporre sanzioni individuali come hanno fatto altri paesi soprattutto contro gli estremisti di destra. Ciò premesso questo non deve trasformarsi nella richiesta della distruzione di Israele o nell’aumento dell’antisemitismo” così il leader di Azione Carlo Calenda a margine del convegno “Antisemitismo e antisionismo, due facce della stessa medaglia?” alla Camera dei Deputati. “Si capisca soprattutto che Israele sta chiedendo le elezioni. Più della metà degli israeliani vuole le elezioni. Lavoriamo con loro per cacciare Netanyahu” aggiunge Calenda.