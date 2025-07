Alluvioni, Acquaroli: "Via al cantiere del ponte di Ostra (Ancona)"

(LaPresse) – “Quest’opera penso che rappresenti per tutti un’opera simbolica di quanto avvenuto il 15 settembre del 2022. Non perché gli altri posti hanno subito meno, ma perché qua è stata una delle zone epicentro dell’alluvione del 15 settembre 2022. Siamo sempre particolarmente concentrati su tutti i tratti, però penso che il rifacimento di questo ponte, la messa in sicurezza di Pianello, rappresenti un grande stato di avanzamento per la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio per queste comunità. Purtroppo in quella terribile serata è successo veramente qualcosa di impensabile, di incredibile”. Lo ha detto il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in merito all’inizio del cantiere per il ponte di Pianello di Ostra (Ancona).

“E ora penso che con questo ponte il rischio idrogeologico verrà sicuramente diminuito di molto – ha continuato Acquaroli – Ma soprattutto, anche con tutta la pulizia l’alveo del fiume, è stato fatto un grande lavoro. Già si può vedere come la conformazione è completamente diversa rispetto a quella precedente. Questo significa che mitigare il rischio dovrebbe abbassare Il livello di pericolo e migliorare la qualità della sicurezza”.

L’opera, presentata lo scorso ottobre, rientra nelle risorse da 400 milioni, e sarà lungo 53metri con archi alti 5 dove sorgeranno 13 vele luminose in ricordo delle 13 vittime. Il ponte soffrì già con gli eventi alluvionali del 2014 e ancora di più in quelli del 2022 dove nel paese morirono 5 persone. L’opera è risalente agli anni Trenta e per questo molto attesa nel suo rinnovo. Su questo Acquaroli ha detto: “C’è un Governo nazionale che ci ha dato questa opportunità, non solo con lo stato d’emergenza ma con le risorse. Tutto questo ha comportato ad un’enorme utilizzo di fondi e poi, dall’altra parte, l’impegno, la priorità che è stata data a questa emergenza che è noi particolarmente sentita. Primo perché l’abbiamo vissuta. C’è voglia di mettere in sicurezza il territorio e di restituire a queste comunità, che erano provate dai continui allarmi, una nuova vita. Una vita che si basa su una maggiore tranquillità”.