Mille giorni del governo Meloni, ecco i 10 esecutivi più longevi

Il governo guidato da Giorgia Meloni centra l’obiettivo dei mille giorni di durata e mette nel mirino, a stretto giro, il record di 1.024 che può vantare Matteo Renzi. Nei giorni scorsi, tra l’altro, la leader di Fratelli d’Italia ha superato Giuseppe Conte, che è rimasto a Palazzo Chigi per 988 giorni.

A guidare la classifica dei premier più a lungo in carica c’è Silvio Berlusconi con 3.339 giorni, seguito da Giulio Andreotti (2.678) e Alcide De Gasperi (2.591). Il quarto posto è occupato da Aldo Moro (2.279) davanti ad Amintore Fanfani (1.659). Romano Prodi è sesto con 1.608, seguito da Bettino Craxi (1.353), Mariano Rumor (1.104) e Antonio Segni che, con 1.088 giorni a Palazzo Chigi, supera di poco più di due mesi proprio Renzi, che chiude al momento la ‘Top Ten’.

Il governo Meloni vuole scalare la graduatoria

L’esecutivo guidato dalla leader di FdI si appresta a scalare anche la graduatoria dei governi più longevi dell’Italia repubblicana. Superati gli 886 giorni di durata, gli stessi dell’esecutivo Prodi I (18 maggio 1996-21 ottobre 1998), il governo Meloni è già quinto per durata e mette nel mirino altri due premier che sono riusciti nell’impresa di superare i mille giorni in carica con un solo governo: Bettino Craxi (1.093 giorni) e, appunto, Renzi (1.024 giorni).

I primi due posti di questa particolare classifica sono occupati da due degli esecutivi presieduti da Berlusconi: il secondo, durato dal 2001 al 2005 (1.412 giorni), e il quarto, in carica dal 2008 al 2011 (1.287 giorni). In occasione della conferenza stampa di inizio anno, la premier si era soffermata sull’argomento segnalando che “questo è già il settimo governo per longevità nella storia d’Italia su 68 governi, se non vado errata, nella storia nazionale e quindi procediamo a grandi falcate per scalare ulteriori posizioni”. Certo è che con il passare dei mesi, numeri e posizioni sono via via mutati. E ora l’inquilina di Palazzo Chigi punta a scalzare il record dei 1.024 giorni dell’attuale leader di Italia viva.

La classifica dei governi più longevi