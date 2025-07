Regionali, Conte: "Giani? Arrivino segnali di rinnovamento, non è questione di nomi"

“Quando valutiamo le coalizioni sui territori non poniamo mai questioni di poltrone, di posizioni nostre”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine di un evento del Movimento alla Camera. “Noi poniamo questioni politiche serie. Noi veniamo da un’opposizione al quinquennio di Giani e abbiamo chiesto dei forti segnali di rinnovamento. Adesso valuteremo se questi segnali arrivano, alla luce anche dei confronti che stanno facendo all’interno del Pd, perché è una questione innanzitutto giocata all’interno del Partito democratico. Noi da parte nostra con molta linearità – vorrei dire anche umiltà, ma fermezza nello stesso tempo – chiediamo un vero rinnovamento perché è una decisione che prenderà il territorio. Come altrove è stata presa dal territorio: penso alle Marche, al Veneto che sono situazioni già sbloccate. E il nostro territorio nelle assemblee che sono state fatte chiedo un forte segnale di rinnovamento per poter giustificare una corresponsabilità nel nuovo governo”.