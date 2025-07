Luca Zingaretti a Fiumicino: "La moglie di un politico è passata davanti a tutti, non vi vergognate?"

“Oggi a Fiumicino, quando depositi i bagagli per partire, c’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che ha fatto ‘prego prego’”. E’ la denuncia social lanciata in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram dall’attore Luca Zingaretti, fratello di Nicola, ex presidente della Regione Lazio. “Ma allora dico, ‘non vi vergognate, neanche quando andate in vacanza?’ Vergognatevi”, ha concluso l’attore.

“Ho accompagnato mio figlio di sette anni e mia moglie in aeroporto prima di andare al ministero. È compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza. Mi rammarico se questo possa aver recato disagio ad altri. Non è nel mio stile, come sa chi mi conosce”, risponde in un’intervista a La Repubblica il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso.