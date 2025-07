Inchiesta Milano, Conte: "Chi ha responsabilità politiche tragga le conseguenze"

“Quando si tratta di legalità e di etica pubblica non voltiamo la testa dall’altra parte e non guardiamo in faccia a nessuno”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, a proposito dell’inchiesta sull’urbanistica a Milano. “Non si può creare una logica di due pesi e due misure. A Milano abbiamo detto che per quanto riguarda i progetti sull’edilizia c’era opacità, c’era una situazione torbida che ora sta venendo fuori, quindi nessuno si deve sorprendere. Noi sul ‘salva Milano’ abbiamo fatto una battaglia per dire che non si può gestire una città consentendo a speculatori ed affaristi di arricchire le proprie tasche a scapito dell’ambiente e del benessere di tutti. Lasciamo che la magistratura faccia il suo corso, ma attendiamo che chi ha la responsabilità politica tragga le conseguenze”.