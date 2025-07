Governo, Renzi: "Vogliono difendere famiglia e poi aumentano iva pannolini"

“Questi sono i numeri dei mille giorni del governo Meloni. Nell’ordine: quanto costa il pane, la carne, gli assorbenti, i pannolini in più. Si parla di difendere la famiglia, hanno aumentato l’iva sui pannolini. Più tasse”. Così Matteo Renzi, partecipando all’iniziativa di Italia Viva, che ha organizzato banchetti in tutto il paese contro il caro vita. “Siamo gli unici che stanno facendo una campagna in tutta Italia”, rivendica l’ex premier, che racconta la sorpresa delle persone: “Rispetto a chi legge i giornali e vede che va tutto bene, c’è tanta gente che si ferma e dice che questi prezzi sono pochi, gli aumenti sono molti di più”.

Renzi interviene anche sulla questione dei dazi: “I dazi peggiorano una situazione già grave. Con il governo Meloni sono aumentate le tasse, la pressione fiscale e i debiti degli italiani. I dazi rischiano di creare un problema ulteriore. Meloni diceva che sarebbe finita 0-0, siamo 30 a 0 per Trump”.