Dazi, Bombardieri: "Pesanti ricadute su occupazione, chiediamo confronto al governo"

“Siamo molto preoccupati, lo abbiamo detto anche durante il primo incontro con il Governo e colgo l’occasione per rilanciare un confronto con il governo. Noi abbiamo bisogno di consultarci perché il problema dei dazi non è solo per le aziende ma anche per lavoratrici e lavoratori. Abbiamo anche delle proposte, vorremmo portare nostre idee e magari capire come ci attrezziamo nel caso questa cosa dovesse andare avanti. Alla presidente del Consiglio dico confrontiamoci perché i problemi dei dazi saranno problemi seri anche per l’occupazione”. Lo ha detto il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri a margine del Congresso confederale della Cisl.